Remothered : Broken Porcelain repousse sa sortie au mois d'octobre

Hélas pour ceux qui attendaient impatiemment la sortie de Remothered : Broken Porcelain pour fin août, Modus Games vient d'annoncer que le jeu d'horreur allait faire face à un report. Mettant en avant la volonté de fournir aux joueurs l'expérience qu'ils méritent, le titre s'offre une nouvelle date de sortie planifiée au 20 octobre prochain , de quoi préparer tranquillement la soirée d'Halloween.

Après mûre réflexion, nous avons décidé avec l'équipe de Stormind Games de repousser la sortie de Remothered: Broken Porcelain au 20 octobre de cette année. Nous sommes incroyablement impatients d'inviter les joueurs dans ce nouveau chapitre merveilleusement bien réalisé de Remothered, mais il est important pour nous de livrer l’expérience que les fans méritent. Avoir du temps supplémentaire, pour travailler sur les dernières améliorations et contrebalancer les délais de réalisation plus longs en raison de la situation mondiale actuelle, nous aidera à atteindre cet objectif.

Nous ne remercierons jamais assez les fans de Remothered pour leur patience et l'enthousiasme qu'ils partagent pour Remothered: Broken Porcelain, et nous avons hâte de voir leurs réactions quand ils joueront au jeu plus tard cette année.