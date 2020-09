Remothered : Broken Porcelain change à nouveau sa date de sortie

Suite à un report décalant sa sortie au 20 octobre 2020, Remothered : Broken Porcelain va a nouveau subir une modification de sa date de parution, mais dans le bon sens pour une fois. Le jeu sera en effet sortir avec une semaine d'avance, soit le 13 octobre 2020 , sur Nintendo Switch et autres supports concurrents.

Prévu sur PlayStation 4, Xbox One et PC à 29,99€ et 34,99€ sur Nintendo Switch, Remothered: Broken Porcelain fait suite au très apprécié Remothered: Tormented Fathers et propose de nouveaux mécanismes de gameplay et des éléments narratifs qui ne manqueront pas d'effrayer les joueurs les plus courageux. Réalisé par Chris Darril de Darril Arts et développé par Stormind Games, Remothered: Broken Porcelain exploite les événements du premier opus dans cette toute nouvelle expérience qui entraînera les fans et les nouveaux arrivants dans une histoire incroyablement immersive et obsédante, le tout centré sur les événements mystérieux de l'Ashmann Inn.

« C'est un mois incroyablement chargé pour les jeux, en particulier les jeux d'horreur », a déclaré Shane Bierwith, EVP du marketing mondial chez Modus. « Bien qu'il ne soit pas courant d'avancer les dates, nous aimerions permettre aux fans d'horreur de mettre la main sur Broken Porcelain plus tôt, afin qu’ils aient le temps de découvrir tous les grands jeux prévus autour d'Halloween. »

Remothered: Broken Porcelain agit à la fois comme préquelle et suite du premier opus. Même si les passionnés d'horreur pourront explorer ses énigmes difficiles, en apprendre plus sur ses traditions et ses personnages complexes une semaine plus tôt que prévu, l'expérience les hantera probablement encore longtemps après la fin du jeu.