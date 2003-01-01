Remothered 3: Red Nun's Legacy annoncé sur Nintendo Switch 2

Stormind Games a annoncé Remothered: Red Nun’s Legacy, le troisième volet de la franchise de survival horror Remothered. Prévu pour la fin de l’année sur Nintendo Switch 2 et supports concurrents, le jeu apportera une conclusion grandiose à l’histoire des deux premiers opus de Remothered, tout en proposant une nouvelle approche avec un gameplay, une narration et des séquences cinématiques palpitants.

Dans Red Nun’s Legacy, les joueurs pénètrent dans un monde où rien n’est tout à fait ce qu’il semble être. En explorant un couvent, vous devrez faire preuve d’ingéniosité pour surmonter des révélations troublantes, des secrets et une réalité déformée afin de découvrir la vérité qui se cache derrière la « Red Nun », tout en survivant aux « Stalkers » implacables qui vous traquent.

Considéré comme l’un des jeux les plus effrayants de tous les temps, le jeu original Remothered: Tormented Fathers a séduit les fans avec son récit plein de rebondissements et son atmosphère de survival horror tendue lors de sa sortie en 2018. Stormind Games possède une solide expérience dans la création de titres d'horreur hors du commun, notamment grâce au développement des deux premiers opus de la franchise Remothered, à la création de A Quiet Place: The Road Ahead (2024) pour l'éditeur Saber Interactive, et à sa collaboration avec Behaviour Interactive. En 2025, l'équipe a co-développé Mafia: The Old Country avec Hangar 13, apportant à son histoire une authenticité immersive et une atmosphère cinématographique.