Remote Life - Un nouveau shooter en approche sur Nintendo Switch

Les joueurs des années 80-90 ne vous le diront jamais assez, il n'y a jamais trop de shoot'em up ! La Nintendo Switch va se voir gratifier d'un nouveau titre du genre ce mois-ci avec la sortie de Remote Life sur le catalogue eShop de la console. Disponible à partir du 27 mai 2022 au prix de 17,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer proposé par l'éditeur Ratalaika Games et le développeur Next game level.

Remote Life montre l'incroyable expertise et le talent d'un développeur unique dont la création rend hommage à certains des meilleurs jeux de tir de la scène. En ajoutant sa propre touche de magie, avec ses décors 3D magnifiquement rendus, ses ennemis superbement créés, ses boss accrocheurs et époustouflants, ce jeu de tir d'inspiration rétro laisse une impression indélébile.