REMOTE LIFE - Le Shoot 'Em Up se lance sur Nintendo Switch

Disponible sur l'eShop depuis le 27 mai dernier , REMOTE LIFE le Shoot 'Em Up issu d'un seul et unique développeur se lance aujourd'hui sur Nintendo Switch avec sa bande-annonce de lancement. Porté sur la console hybride par Ratalaika Games, REMOTE LIFE vous mettra aux commandes d'un vaisseau spatial au cours de 16 missions différentes dans lesquelles vous devrez affronter moult monstres et boss gigantesques.

Disponible à prix réduit jusqu'au 16 juin prochain , REMOTE LIFE vous coûtera 14,39 euros (au lieu de 17,99 euros). Pour en savoir plus sur le titre, vous pouvez jeter un œil à ses informations officielles ou bien à sa bande-annonce de lancement ci-dessous.