Remnant: From The Ashes - L'Action-Shooter de Gunfire Games confirmé sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 2019 sur Steam, Remnant: From The Ashes est un Action-Shooter à la 3ème personne empruntant également au genre du survival. Si nous reparlons de ce titre aujourd'hui, c'est parce que Embracer Group (anciennement Nordic Games Publishing AB et THQ Nordic AB) vient d'annoncer que le titre allait avoir le droit à une sortie sur Nintendo Switch "prochainement". En attendant d'avoir plus d'informations sur la date de sortie du jeu, nous vous laissons visionner ci-dessous le premier trailer en date de cette version dédiée à la console hybride de Nintendo.

Remnant: From the Ashes est un jeu de tir à la troisième personne de type action-survie, dans un monde post-apocalyptique envahi de créatures cauchemardesques. Incarnant l'un des derniers survivants, vous devrez lutter en solo ou en groupe avec jusqu'à deux autres joueurs contre des hordes d'ennemis redoutables et des boss épiques pour défendre vos positions, reconstruire et reprendre ce qui a été perdu.



LES VESTIGES DE L'HUMANITÉ

Le monde a été plongé dans le chaos par un mal ancestral venu d'une autre dimension. L'humanité survit tant bien que mal, mais possède la technologie permettant d'ouvrir des portails vers d'autres mondes et des réalités alternatives. Les survivants devront voyager grâce à ces portails pour lever le mystère sur les origines du mal, engranger les ressources pour assurer leur survie et offrir à l'humanité une chance de se reconstruire...



DES MONDES FANTASTIQUES ET SANS LIMITES

Arpentez des mondes générés dynamiquement qui changeront à chaque partie, créant ainsi de nouvelles cartes, embuscades, quêtes potentielles et événements. Chacun des quatre biomes uniques du jeu renferme ses propres monstres et environnements, garantissant de nouveaux défis à chaque passage. Vous devrez vous adapter et explorer... c'est une question de vie ou de mort.



D'UN TAS DE FERRAILLE À UN ARSENAL D'ÉLITE

Terrassez des ennemis coriaces et des boss surpuissants dans des environnements hostiles pour obtenir de l'expérience, de précieux objets et des matériaux qui vous serviront à bâtir un arsenal pour faire face à toutes les situations !



L'UNION FAIT LA FORCE

Envahir d'autres mondes pour mettre fin à la Racine ne sera pas sans risques. Faites équipe avec jusqu'à deux autres joueurs pour augmenter vos chances de survie. La coopération sera indispensable pour venir à bout des défis les plus corsés du jeu... et mettre la main sur les meilleures récompenses.