Reminiscence in the Night, le visual novel de Team SolEtude se dévoile

Les aficionados de visual novel vont de nouveau être servis sur Nintendo Switch. En effet, pas plus tard que le 22 octobre prochain sortira Reminiscence in the Night, une toute nouvelle histoire interactive décrite par ses développeurs, les Italiens de chez Team SolEtude, comme "énigmatique et sombre" tout en restant accessible à tous (le jeu est en effet Pegi 7). D'ores et déjà précommandable sur l'eShop pour la modique somme de 4,99 euros, Reminiscence in the Night, le visual novel en huis clos, devrait tout avoir pour plaire aux amateurs du genre, pour vous en convaincre vous pouvez visionner la bande-annonce ci-dessous.

Vous êtes piégé dans votre appartement. Vous n'avez plus aucun souvenir de votre passé. Alors que vous tentez de vous enfuir, vous comprenez rapidement qu'il vous faut affronter vos traumatismes et le seul moyen d'y parvenir consiste à laisser vos choix vous guider vers la liberté. Interagissez avec différents objets de votre appartement pour découvrir de nouveaux souvenirs et discutez en ligne avec votre amie d'enfance, Sofia, pour en savoir plus. Vos choix sont déterminants. Ce qui arrive au personnage principal et à ses souvenirs est entre vos mains. Caractéristiques : * Interface vidéoludique basée sur des choix * Jeu de puzzle de type pointer et cliquer * Vos choix dictent l'issue de l'histoire * Esthétique sombre et énigmatique