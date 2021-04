Relicta - Une station spatiale et de nombreuses énigmes vous attendent sur Nintendo Switch

Nouveau titre signé Ravenscourt et Mighty Polygon, Relicta est enfin disponible ce jour sur Nintendo Switch. Au menu de ce puzzle game, un univers à explorer en vue à la première personne, et surtout des énigmes à résoudre et gravitant autour de la physique. En plus de la version standard du jeu, les possesseurs de la version Nintendo Switch peuvent dès à présent profiter de deux DLC gratuits : Aegir Gig et Ice Queen.

Relicta est un jeu d'énigmes basées sur la physique. En vue à la première personne, vous devez combiner magnétisme et gravité pour que les secrets de la Base Chandra vous soient révélés. Seule dans les profondeurs de la lune, votre esprit scientifique est la seule chose qui va pouvoir garder votre fille en vie... Incarnez une scientifique coincée sur une base lunaire sinistre et abandonnée. Traversez d'énigmatiques cratères terraformés en soumettant la gravité et le magnétisme à votre volonté afin de résoudre des puzzles physiques. Allez-vous foncer tête baissée à l'abri ou prendrez-vous le temps de récolter des indices et mettre en lumière les complots de la politique orbitale du 22e siècle ? Enterré dans les ténèbres éternelles des cratères lunaires, un secret va pouvoir sauver la vie de votre fille... ou changer le destin de l'humanité à tout jamais. Êtes-vous prêt à affronter les ultimes conséquences de vos recherches ? À propos d’Aegir Gig : Incarnez Nic, un bioingénieur chargé de tester les interfaces gravitomagnetiques des environnements. Il a aidé à designer le laboratoire AEGIR des années avant les événements du jeu principal. Avec 12 nouveaux puzzles encore plus compliqués, redécouvrez la base Chandra comme vous ne l’avez jamais vu. À propos de Ice Queen : Survint après les événements de l’histoire principale, tandis que vous incarnez l’un des survivants de la base Chandra après la fin de Relicta. Seul dans les profondeurs de la lune, vous découvrez un nouveau biome avec 12 casse-têtes supplémentaires qui vous challengeront en utilisant 2 toutes nouvelles mécaniques. Utilisez votre panoplie d’outils déjà présente dans le jeu originel afin de vous échapper et d’en apprendre plus sur ce qu’il s’est passé dans cette base lunaire abandonnée.

Source : Nintendo