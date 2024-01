Reigns: Three Kingdoms - Romantisme et invasions militaires sont de sortie sur Nintendo Switch

Disponible depuis ce 11 janvier 2024, Reigns: Three Kingdoms est le cinquième épisode de la licence développée par Nerial, reprenant l'histoire de l'épopée chinoise "Les Trois Royaumes". Proposé au petit prix de 2,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Inspiré de l'épopée chinoise "Les Trois Royaumes", ce jeu plonge les joueurs dans les dernières années mouvementées de la dynastie Han. Vous découvrirez les nombreuses factions, les guerres et les héros de la saga en swipant pour valider des choix décisifs, faire équipe avec la bonne armée au bon moment, gagner du pouvoir et plus encore.

Trouvez de nouvelles façons de vous amuser avec la mécanique originale de cette franchise qui repose entièrement sur des cartes à swiper. Les secrets de l'intrigue seront révélés, vous pourrez mettre votre stratégie en place dans des combats au tour par tour et jouer à quantité de mini-jeux.

Caractéristiques :