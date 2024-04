Reigns Beyond - Faites pogoter le cosmos le 17 avril sur Nintendo Switch

La licence Reigns du studio Nerial reprend du service en 2024 avec l'annonce de Reigns: Beyond sur Nintendo Switch et PC. Déjà sorti sur Apple Arcade en 2020, le titre s'émancipe enfin et proposera aux joueurs une nouvelle aventure aux confins de l'univers avec un groupe rock intergalactique comme protagoniste, cherchant gloire et fortune en enchaînant les concerts. Attendu le 17 avril 2024 , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Reigns Beyond nous embarque dans une nouvelle épopée narrative, avec son gameplay emblématique de balayage de cartes qui atteint de nouveaux sommets cosmiques. Voyagez aux quatre coins de l’univers avec votre groupe de rock intergalactique, enchaînez les concerts, recrutez de nouveaux membres et faites pogoter le cosmos ! Comme d’habitude, Reigns vous demande de mesurer finement l’intérêt de la récompense au regard du risque encouru. Gestion de l’équipage, mais également de l’état du vaisseau : une seule mauvaise décision peut avoir des répercussions funestes sur cette tournée interplanétaire, comme une représentation manquée ou une mort tragique aux confins de l’espace. Reigns: Beyond en bref : Débloquez les Guitares Galactiques légendaires et jouez devant vos fans en transe

Combattez les pirates, les inspecteurs des impôts un peu trop zélés et plus encore en faisant simplement glisser votre doigt lors de combats aériens survoltés

Traînez dans votre vaisseau pour vous entraîner ou même indiquer la route aux voyageurs galactiques égarés

Rencontrez plus de 60 personnages étranges, dont votre manager, Lord Shark, un mollusque savant ou un ours spatial… sans oublier votre équipage et l’IA « je-sais-tout » de votre vaisseau !

Plus de 1700 cartes de décision pour des possibilités infinies !

Une bande originale signée Sam Webster (Grindstone)