Reggie Fils-Aimé n'avait pas de GameCube lorsqu'il a été approché par Nintendo

Même si Reggie Fils-Aimé a pris sa retraite de son poste de président de Nintendo of America, en avril 2019, il n'en demeure pas moins une personne très médiatisée, enchainant les interventions dans les campus universitaires, ou répondant à diverses interviews. C'est d'ailleurs à l'occasion du dernier podcast de Present Value que nous avons pu en apprendre un peu plus sur le statut de joueur de Reggie Fil-Aimé lors de son arrivée dans la firme.

Bien qu'il avait déjà mentionné son amour pour Nintendo durant la période SNES ou encore Nintendo 64, la situation était quelque peu différente en 2003 lorsqu'il s'est présenté auprès de la firme. En effet, ce dernier possédait une PS2 qui était alors leader du marché, ainsi qu'une Xbox, mais le la Gamecube ne faisait pas partie de la collection de Reggie Fils-Aimé. Cependant cet élément lui a plutôt bien servi, permettant d'avoir une vision globale du marché, et de pouvoir cibler les points à améliorer chez Nintendo, ce pour quoi on cherchait alors à l'engager.

En 2003, le marché de la console de salon était donc composé du GameCube de Nintendo, la Xbox venait d'entrer sur le marché au cours de cette génération, et Sony avait sa PlayStation 2. Et sur un marché mondial, la PlayStation 2 dominait le marché. Le GameCube et la Xbox de Microsoft (étaient) à peu près au même stade, donc pour une société habituée à dominer l'espace des consoles de salon, Nintendo était dans une position inconfortable. […]

[…] Je connaissais Nintendo, je connaissais ses franchises. Je possédais non seulement une Super NES mais aussi une Nintendo 64. J'avais une PlayStation 2, une Xbox - elles étaient toutes chez moi. Il est intéressant de noter qu'au moment où j'ai passé mon entretien avec Nintendo, je ne possédais pas de GameCube. Donc, en tant que consommateur, je pouvais voir les problèmes et les opportunités. Je pouvais avoir une idée des besoins non seulement du point de vue des ventes et du marketing, ce qui était le rôle dans lequel on m'engageait, mais aussi d'un point de vue global.