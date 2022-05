Reggie Fils-Aimé (l'ancien directeur de Nintendo of America) commente le retard de la firme en matière d'Online

Interrogé durant un épisode du podcast GeekWire au cours duquel il venait présenter son livre, Reggie Fils-Aimé a abordé la question de la politique en matière de jeux en ligne de Nintendo, "un domaine dans lequel Nintendo of America et Nintendo of Europe essayaient constamment d'éduquer l'entreprise au Japon sur sa valeur, en investissant massivement dans l'infrastructure en ligne qui se devait d'être faite pour que l'expérience soit plus bénéfique aux joueurs". Voici ses déclarations complètes :

"Je vais donc répondre à la question en deux points. Premièrement, la philosophie commerciale de Nintendo a toujours été de faire les choses différemment, d'innover de manière à jouer sur la force de l'entreprise plutôt que sur la force des autres. Et ainsi, par exemple, en matière de multijoueur, Nintendo excellait vraiment dans ce que nous appelions en interne le "jeu de canapé" - assis à côté de quelqu'un jouant à Mario Kart, ou bien à côté de quelqu'un jouant à une variété de jeux différents comme Wii Sports. Ce multijoueur en personne était vraiment un endroit où l'entreprise excellait, et c'est là qu'elle s'est énormément concentrée.

Afin de faire du multijoueur en ligne, l'entreprise avait vraiment besoin de réfléchir à quel est le nouveau type de jeu, quels sont les différents types d'expériences que nous allions devoir créer afin de désormais exceller dans cette forme de jeu. Et franchement, il a fallu un certain temps à l'entreprise pour réfléchir à cela, pour proposer quelque chose qui, selon elle, serait fondamentalement différent et ajouterait de la valeur d'une nouvelle manière. Je dirais que le succès principal de l'entreprise a commencé avec la prise de Smash Bros. - une franchise clé pour eux - en mettant celle-ci en ligne, ce qui a exceptionnellement bien fonctionné. Cela a engendré un nouveau jeu, une sorte d'expérience entre un jeu à la première et à la troisième personne, avec le démarrage d'une nouvelle franchise appelée Splatoon, qui s'est incroyablement bien comportée sur le marché. C'est donc la première partie de la réponse - l'entreprise réfléchit toujours à la manière dont elle va pénétrer ces marchés de manière unique, différente et jouer sur sa propre force.

Le second point que je voudrais souligner est, et c'est là que cela entre dans certaines des différences culturelles. Culturellement, l'entreprise n'a pas vu une énorme opportunité en ligne. C'était dans un domaine où l'Amérique et l'Europe essayaient constamment d'éduquer l'entreprise au Japon sur la valeur du jeu en ligne, investissant dans l'infrastructure en ligne qui devait être faite pour que l'expérience soit positive. Vous avez tout à fait raison de dire que des trois principaux concurrents matériels dans l'espace du jeu vidéo, c'est dans ce domaine-là que Microsoft a investi de manière si importante, et c'est devenu leur avantage concurrentiel, c'est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui. C'était un domaine constamment poussé par les firmes occidentales de l'entreprise pour encourager le développement et l'investissement dans le multijoueur online, et je suis sûr que ce débat se poursuit encore aujourd'hui."