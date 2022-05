Redout 2 s'offre un nouveau trailer et une date de sortie sur Nintendo Switch

Si vous êtes en manque de jeux de courses sur Nintendo Switch, préparez-vous pour de nouvelles sensations anti-gravitationnelles avec la sortie de Redout 2 Saber Interactive et 34BigThings viennent de confirmer que le titre sera disponible à partir du 26 mai sur l'eShop de la console, ainsi que sur de nombreux autres supports. En attendant, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Redout 2 est le jeu le plus grand et le plus rapide de la série, avec plus de pistes que jamais. Dirigez, inclinez et boostez votre véhicule personnalisable à travers des dizaines de parcours hallucinants et impressionnants dans une variété de modes de jeu, y compris une vaste campagne solo et un mode multijoueur en ligne pour jusqu'à 12 joueurs sur PC, PlayStation et Xbox, et jusqu'à six joueurs sur Nintendo Switch.

Caractéristiques principales :