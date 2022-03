Redout 2 s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Après un premier opus paru en 2019 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Redout s'offre cette année un nouvel opus sobrement intitulé Redout 2. Attendu sur Nintendo Switch et consoles concurrentes dans le courant de l'année , 34BigThings et Saber Interactive nous proposent de découvrir aujourd'hui un nouveau trailer axé sur le gameplay.

Redout 2 est le futur de la course automobile, avec 36 circuits uniques, chacun d'entre eux pouvant être joué en sens inverse, pour un total de 72 circuits. Foncez, inclinez et boostez à travers des parcours hallucinants et époustouflants dans une variété de modes de jeu, dont une vaste campagne solo et un mode multijoueur en ligne pour 12 joueurs sur PC, PlayStation et Xbox, et jusqu'à six joueurs sur Nintendo Switch. Personnalisez votre hovership avec un choix massif d'options, et ressentez l'excitation avec un défi adapté à vos préférences grâce au système de calibrage avancé de Redout 2.

Caractéristiques principales :