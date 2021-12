Redout 2 - La licence de jeu de course anti-gravitationnelle passe la seconde sur Nintendo Switch

Après un premier opus paru en mai 2019 sur Nintendo Switch, la licence de course anti-gravitationnelle Redout revient sur console hybride avec un nouvel opus sobrement intitulé Redout 2. Développé par 34BigThing et édité par Saber Interactive, le titre s'offrira une sortie multiplateformes dans le courant de l'année 2022. En attendant d'en apprendre davantage, nous vous laissons ci-dessous le premier communiqué officiel du jeu, accompagné de son trailer de présentation.

Redout 2 est la nouvelle génération de la série à succès où la course à travers les terres désolées dystopiques de la Terre est l'un des sports les plus populaires de la galaxie. Hommage aux légendes classiques de la course AG comme Wipeout et F-Zero, Redout 2 perpétue cet héritage avec une vitesse fulgurante, de l'adrénaline et de l'action combinées à des graphismes et un son époustouflants. Atteignez des vitesses impossibles dans des courses futuristes exaltantes à travers une campagne solo expansive et un mode multijoueur en ligne compétitif, avec des commandes approfondies, une personnalisation robuste de l'aéroglisseur et une bande-son originale époustouflante.

Caractéristiques principales :