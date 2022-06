REDO! - Un nouveau Metroidvania sombre disponible sur Nintendo Switch

Inspiré des travaux de Tsutomu Nihei et de l'univers de Lovecraft, REDO! se présente comme un metroidvania sombre et mature. Disponible depuis le 22 juin au prix de 8,49€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous accompagné d'un descriptif complet.

REDO! est un metroidvania à l'ambiance sombre, solitaire et méditative.

REDO! vous fait incarner une jeune femme en quête des restes d'un monde dystopique envahi par des biomachines.

Présenté dans un format ouvert, non linéaire, le jeu propose une histoire lugubre et mystérieuse, avec les ruines d'une ville sépulcrale en toile de fond, où tout est interconnecté.

Le combat méthodique nécessite de trouver un équilibre entre la neutralisation des ennemis terrifiants (en les rendant moins agressifs pour mieux les frapper) et des attaques furieuses pour les éliminer le plus vite possible.

Pour survivre dans ce monde où l'humanité s'est éteinte, le joueur dispose d'un arsenal d'armes et d'un éventail d'objets, qu'il s'agisse de lames énergétiques, de boucliers antiémeutes ou de lance-missiles.

Les biomachines difformes peuplant le monde solitaire de REDO! sont capables de cracher du feu, de l'électricité ou du plasma corrosif. Vous aurez besoin de tous les outils possibles pour aller jusqu'au bout de l'aventure.

Fonctionnalités clés :