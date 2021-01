Des membres du forum Reddit font trembler le monde de la finance en faisant exploser le cours de l'action de l'enseigne GameStop (Micromania)

C'est une histoire incroyable qui secoue le monde de la finance depuis plusieurs jours mettant en lumière, au passage, les pratiques peu ragoutantes des fonds d'investissement. Tout est parti du sous forum Reddit : WallStreetBets (r/wallstreetbets) dans lequel des petits boursicoteurs se retrouvent et s'associent pour oser des paris parfois risqués, en espérant ainsi générer de gros profits. C'est ainsi que depuis le début de l'année, ces passionnés ont décidé de contrecarrer les plans de gros fonds d'investissements américains en misant tout sur l'enseigne GameStop, une grande chaîne de magasin de jeux vidéo qui est notamment la maison mère de Micromania en France.

Depuis plusieurs mois, GameStop est dans une spirale infernale et connaît de grandes difficultés financières. Des difficultés qui ont attiré de nombreux fonds spéculatifs (Hedge Fund) pariant sur sa détérioration inéluctable. A cette occasion, certains découvriront peut-être les techniques bien particulières de ces fonds vautour qui pour faire des bénéfices, vendent des actions... qu'ils ne possèdent pas ! C'est assez fou mais apparemment : c'est légal. Cela s'appelle du "short selling". Pour faire simple, ces fonds empruntent à d'autres des titres jugés surévalués (ou dont on peut penser que le cours va chuter) de façon à les vendre. L'idée étant ensuite d'attendre que leur prix baisse de façon à pouvoir les racheter à un prix plus bas que celui de leur vente avant de les redonner à leur propriétaire, en empochant au passage les bénéfices !

Une technique qui a fait ses preuves et qui aurait pu fonctionner avec GameStop qui est littéralement à l'agonie, si les boursicoteurs de WallStreetBets n'avaient décidé d'acheter en masse des actions de GameStop via des applications dédiées, notamment Robinhood qui permet aux amateurs d'investir en bourse facilement et sans frais. Une action massive et coordonnée qui a eu pour effet de faire exploser le prix de l'action de GameStop qui, en mars 2020 était à moins de 3$ et qui aujourd'hui plafonne à près de 340$ ! Une hausse spectaculaire qui a piégé les Hedge Fund se retrouvant contraints de racheter au prix fort les actions qu'ils avaient vendu à bas prix et qu'à la base, rappelons-le, ils ne possèdent pas !

Depuis, si certains ont réussi à limiter les frais (en sentant le vent tourner assez vite) d'autres résistent et espèrent encore une miracle... Pour d'autres, encore, c'est la catastrophe. Le fonds spéculatif Melvin Capital a, ainsi selon le Financial Times perdu près de 3,75 milliards de dollars, se retrouvant à son tour dans une situation délicate.

A contrario, de l'autre côté, c'est l'euphorie. De nombreux utilisateurs de WallStreetBets savourent leur victoire; certains affirment avoir gagné des millions, d'autres se réjouissent simplement d'avoir battu les fonds d'investissement à leur propre jeu et vantent même une action politique plus que financière. Et ce n'est pas fini puisque le milliardaire Elon Musk s'est joint à la fête donnant encore plus de publicité à l'affaire et qu'un véritable bras de fer s'est engagé entre les différentes parties.

Ce qui ressemblait, au départ, à une blague de potaches du style "l'arroseur arrosé" est en train de provoquer un véritable vent de panique dans les milieux financiers, entraînant des réactions en chaîne et une riposte féroce des fonds. Le régulateur américain, le SEC, pourrait d'ailleurs intervenir sur demande des fonds d'investissement qui multiplient les pressions et activent tous les leviers à leur disposition. Le serveur Discord WBS sur lequel les boursicoteurs se retrouvent pour affiner leur stratégie a ainsi été fermé, officiellement pour "contenus haineux et discriminatoire" et l'application Robinhood (et d'autres) a été en partie bloqué pour empêcher l'achat de nouvelles actions GameStop. D'ailleurs son cours à mécaniquement commencé a baissé et on peut s'attendre à d'autres actions visant à stopper l'hémorragie voire à prouver que les règles ont été enfreintes. Pour autant, les marchés restent inquiets et ont peur d'un effet boule de neige. Dans la foulée, les marchés financiers européens auraient d'ailleurs déjà été atteints par la folie du short selling mais de façon moindre..

Alors comment cette histoire se terminera-t-elle ? On vous tiendra au courant. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.