Red Wings : American Aces shooter - RDV au 7ème ciel pour un canardage aérien en règle

Après la sortie de Red Wings: Aces of the Sky en mai 2020 sur Nintendo Switch, All in! Games revient avec un nouveau spin-off dans ses bagages : Red Wings : American Aces shooter. Au menu, des grosses machines volantes lourdement équipées, et des adversaires à éliminer à foison. Si nous ignorons encore la date de sortie du jeu, le premier trailer officiel de Red Wings : American Aces shooter met en avant quelques particularités du jeu que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Red Wings : American Aces vous place dans le siège du pilote d'un jeu de tir d'arcade nostalgique et plein d'action, illustré dans un style de bande dessinée vibrant, avec un mode de jeu pour chaque occasion. Croyez-vous en la force de l'escadron ? Choisissez une carte et un mode de jeu et rassemblez vos pilotes pour jouer en équipe jusqu'à cinq joueurs contre d'autres escadrons en multijoueur en ligne. Vous préférez voler en solo et arracher les autres du ciel ? Affrontez jusqu'à neuf autres pilotes et volez vers le haut du tableau des scores. La coopération locale est disponible pour de plus petits groupes de chasseurs d'un ou deux pilotes pour une expérience plus proche de l'as dans divers modes de jeu personnalisables, y compris un mode campagne avec 30 missions.