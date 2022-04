Red Wings: American Aces prend son envol dans sa bande-annonce de lancement

Red Wings: American Aces s'envole vers d'autres cieux ! Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu de dogfight aérien d'Ironbird Creations se lance à mach 1 dans sa bande-annonce de lancement. Au prix de 9,59 euros avec un rabais de 20 % appliqué jusqu'au 14 avril prochain (il prendra alors son prix définitif de 11,99 euros), Red Wings: American aces vous mettra aux commandes d'un escadron de pilotes dans un jeu inspiré des comics au niveau de ses graphismes et de son histoire.

Vous devrez venir à bout de vos ennemis et provoquer leurs chutes grâce à votre lourd arsenal embarqué dans votre aéronef. Vous lancerez-vous dans les airs avec Red Wings: American Aces ?

Prenez place sur le siège du pilote dans Red Wings: American Aces, un jeu de tir d'arcade nostalgique aux graphismes inspirés des comic books et proposant des modes de jeu adaptés à toutes vos envies, aussi bien en local qu'en ligne, seul ou à plusieurs. Faites vos preuves dans des batailles aériennes passionnantes, et rendez votre escadron célèbre en devenant les meilleurs pilotes de la Première Guerre mondiale !

Un incontournable des jeux multijoueur

Croyez-vous en la force de l'escadrille ? Choisissez une carte et un mode de jeu, puis rassemblez jusqu'à cinq joueurs et constituez une équipe pour affronter d'autres escadrons dans le multijoueur en ligne. Vous préférez voler en solo et débarrasser le ciel des autres pilotes ? Il y a des modes de jeu pour ça aussi ! Affrontez jusqu'à neuf autres pilotes et envolez-vous jusqu'au sommet du classement. La coop locale est disponible pour des groupes réduits d’un ou deux pilotes pour une expérience d'as à as avec des modes personnalisés variés, comprenant un Mode Campagne composé de 30 missions.

Devenez un as dans le ciel

Accumulez les points de compétence en terminant des missions pour améliorer votre arbre de compétences de pilote et agrandir votre arsenal. Arrangez ou réarrangez vos points de façon stratégique en fonction des missions et sécurisez ainsi votre victoire à chaque combat.

Relevez le défi

Les nuages cachent de nombreux dangers, il n'y a pas que des pilotes ennemis qui vous attendent là-haut ! Les orages impacteront fortement les temps de rechargement de vos compétences, tandis que les tempêtes de sable bloqueront quasi totalement votre visibilité. Pour pimenter un peu plus les choses, vous rencontrerez d'autres défis, tels que des missions où vous ne pourrez éliminer les ennemis qu'en accomplissant des tonneaux, ou encore où votre vue sera bloquée par des avions libérant un gaz au moment où vous vous y attendez le moins, et bien d'autres choses !

Fonctionnalités clés :

- Volez en ligne—Mettez vos compétences à profit contre un maximum de 9 autres joueurs dans les modes Dernier debout, Bataille de scores, ou Contre-la-montre, ou affrontez jusqu'à 5 pilotes avec votre escadron dans les modes Élimination, Contre-la-montre en équipe, ou Bataille de scores en équipe

- Volez localement—Lancez des parties personnalisées dans 3 modes différents (Bataille de scores, Contre-la-montre, et Cache-cache (2 joueurs seulement)), seul contre une IA ou contre un autre joueur

- Accomplissez 30 missions en Mode Campagne—Revivez les combats aériens de la Première Guerre mondiale et relevez toutes sortes de défis inattendus (disponible en coop locale pour 1-2 joueur(s))

- Améliorez votre arbre de compétences de pilote—Développez vos compétences de pilote et réarrangez vos points en fonction de votre prochaine mission

- Pilotez 15 avions différents, chacun avec des skins uniques—Démarquez-vous sur le champ de bataille avec un avion que vos ennemis ne sont pas prêts d'oublier