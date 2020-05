Red Wings : Aces of the Sky disponible sur Nintendo Switch

Les batailles aériennes s'offrent une nouvelle entrée sur Nintendo Switch. Signé All in! Games, Red Wings : Aces of the Sky vous propose de devenir un chevalier du ciel, et de revivre les plus grandes batailles aériennes de notre Histoire. Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 19.99€, nous vous laissons ci-dessous le trailer de lancement du jeu, ainsi qu'un bref descriptif.

Plongez dans ce jeu d'action dynamique qui plonge les joueurs au cœur de batailles palpitantes avec une nouvelle vision du combat aérien de type arcade. Remontez le temps jusqu'à la période charnière des combats aériens, où le courage des pilotes frisait la folie et la mort à tout moment. Caractéristiques principales : Jouez à 50 missions de campagne et revivez l'épique combat aérien de la Première Guerre mondiale

Utilisez 4 compétences uniques pour obtenir un avantage dans les batailles et faire tomber les ennemis

Piloter 10 avions de guerre historiques des puissances de l'Entente et de la Triple Alliance

Améliorez votre arbre de progression des pilotes pour améliorer vos statistiques et vos compétences

Naviguer dans les différents modes de jeu avec un ami en co-op local (écran partagé)

Découvrez l'histoire du Baron Rouge, Manfred von Richthofen, l'as de la guerre

Lisez des citations tirées de lettres de pilotes de la Première Guerre mondiale sur la voie de votre réussite