Red Bull Play Hard - Saurez-vous retrouver toutes les références vidéoludiques dissimulées dans cette chambre ?

La société Red Bull n'a pas son pareil pour proposer aux joueurs de petits jeux sur le net. Laissant tomber les jeux de motocross pour le moment, nous pouvons découvrir et jouer dès à présent au Red Bull Play Hard Quiz. Le principe est simple, une chambre de gamer, des objets, poster et autres éléments qui pullulent dans les 4 coins de la pièce, et un seul objectif : tenter de découvrir les 66 références de jeu vidéo qui sont cachées sous vos yeux.

Avec un total de 3 essais par partie, un tableau des scores et divers bonus pour booster vos points, tentez vous-aussi de démontrer à quel point votre culture vidéoludique est étoffée, et n'hésitez pas à partager vos résultats en commentaire !

Cliquez sur l'image pour commencer la partie !

Source : Redbull