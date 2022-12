Record of Agarest War s'offre une version physique sur Nintendo Switch pour fêter son 15ème anniversaire

Sorti en 2007 au Japon puis en 2009 chez nous sous le nom Agarest: Generations of War, le Tactical-RPG Record of Agarest War de Idea Factory va fêter son 15ème anniversaire avec une toute nouvelle édition à paraître sur Nintendo Switch en mars 2023. L'édition limitée comprend un artbook de 80 pages, un jeu de cartes à bromure représentant une sélection de personnages féminins, un diorama en acrylique et la bande-son originale. Une édition standard sera également disponible.

Concernant le jeu en lui-même, cette version Nintendo Switch comprendra tous les DLC du jeu, ainsi que des améliorations visuelles telles que des illustrations 2D à l'échelle supérieure et des films en haute définition. La vidéo d'ouverture comprend une musique inédite en Occident.

A propos de Record of Agarest War

La guerre a assombri le ciel d'Agarest. Pas une simple guerre entre mortels, facilement terminée par une intervention divine, mais une guerre qui divisait les dieux eux-mêmes. Des armées telles que le monde n'en avait jamais vu et n'en verrait plus jamais s'affronter dans le ciel d'Agarest, sur sa surface et même dans les cavernes qui serpentent à l'intérieur.

Comme c'est toujours le cas en temps de guerre, beaucoup de gens sont morts des deux côtés, dieux et mortels, et la guerre a laissé Agarest brisée, noircie et morte. Les dieux pleurèrent leur paradis et, dans un ultime acte de création, se sacrifièrent pour ramener la vie sur sa surface calcinée et tordue. Bien que les dieux soient morts depuis longtemps, les ténèbres qui ont causé leur guerre ne le sont pas. Emprisonnée depuis des millénaires, ses liens ont commencé à s'affaiblir, et une ombre se répand à nouveau à la surface du monde.

Nés dans ce monde perché sans le savoir au bord de l'apocalypse, un jeune homme du nom de Leonhardt et ses descendants sont le dernier et meilleur espoir pour Agarest. Leur voyage s'étendra sur plusieurs générations et continents alors qu'ils s'efforceront de ramener la paix dans leur monde assiégé, même au prix de leurs propres âmes.