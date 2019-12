Reconducstream : les gamers soutiennent l'effort de grève

Depuis près de quatorze jours désormais, suite au projet de réforme des retraites du gouvernement, un vaste mouvement de mobilisation syndicale entraînant des grèves interprofessionnelles et reconductibles secoue le pays. Sachant que depuis 2007 les jours de grève ne sont plus payés en France, les syndicats ont mis en place des caisses de grève afin de pallier les trous dans les salaires et de venir en aide à tous les salariés en grève... Si on vous en parle sur Nintendo-Master aujourd'hui, c'est parce que l'émission Quotidien du 16 (et du 17) décembre 2019 a relayé une initiative originale et historique permettant aux gamers qui le souhaitent de soutenir l'effort de grève via la plateforme Twitch et le collectif Reconducstream. Lundi 16 décembre , la cagnotte mise en place par la CGT (et concernant tous les salariés grévistes et pas simplement les grévistes syndiqués) dépassait les 500 000€ dont 15% attribués aux gamers et à l'initiative Reconducstream. Si vous êtes intéressé ou tout simplement curieux, vous pouvez allez y faire un tour pour suivre différents streams, participer aux échanges concernant les grèves et, bien sûr, selon vos engagements et vos moyens faire un don pour soutenir l'effort de grève.

Retrouvez ci-dessous le passage de l'émission Quotidien du 16 décembre dans notre vidéo dans laquelle notamment vous retrouverez les mascottes de Nintendo en pleine lutte via différentes illustrations (voir aussi ci-dessous) mais aussi un étonnant mod de Super Mario 64 : Super Macron 64.