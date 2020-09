Rebel Galaxy Outlaw annoncé sur Nintendo Switch

Nouveau titre signé Double Damage Games, Rebel Galaxy Outlaw vient d'être annoncé sur Nintendo Switch et autres supports pour une sortie le 22 septembre 2020 . Disponible au prix de 29,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous son trailer animé, ainsi qu'un descriptif complet.

Rebel Galaxy Outlaw est une préquelle de Rebel Galaxy de 2015, qui cette fois-ci, vous fait tomber directement dans le cockpit. Prenez le rôle de Juno Markev, un hors-la-loi et un contrebandier qui est allé droit au but et s'est installé jusqu'à ce que les événements conspirent pour la ramener dans son ancienne vie. Après une rencontre dans un point d'eau ombragé qui tourne mal, votre vaisseau est saccagé et vous vous retrouvez endetté envers un vieil ami et propriétaire de casino qui vous donne un camion à ordures flottant et quelques conseils.

Caractéristiques :