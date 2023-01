Rear Sekai - Le papa de Rune Factory et Story of Seasons annonce un nouvel Action-RPG pour 2023 sur Nintendo

Connu pour avoir créé les licences Rune Factory et Story of Seasons, Yoshifumi Hashimoto reviendra en 2023 avec une toute nouvelle licence : Rear Sekai. Tout juste annoncé via un court teaser, nous savons déjà que le jeu est un Action-RPG développé par le studio Hakama, que Shie Nanahara et Minako Iwasaki seront en charge des illustration, et que le thème principal est composé par Motoi Sakuraba. La question que vous vous posez sans doute maintenant est de savoir si il s'agira d'un titre ou il faudra faire pousser des légumes et nouer des relations solides avec les gens du village. Pour ça il faudra se montrer patient, nous n'avons aucune autre informations pour le moment.