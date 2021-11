Real Farm - La nouvelle simulation agricole dévoile son gameplay sur Nintendo Switch

Nouvelle simulation agricole sortie ce 10 novembre 2021 sous la bannière SOEDESCO sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, Real Farm se présente de nouveau à nous en vidéo ce jour. L'occasion à travers une nouvelle vidéo de découvrir plus en détails la version dédiée à la Nintendo Switch, ses performances, et son rendu en jeu. Proposé sur l'eShop au prix de 39,99€, mais également en version physique, nous vous laissons découvrir la vidéo ci-dessous.

Enfilez vos bottes et démarrez votre tracteur. Commencez en tant qu'ouvrier et devenez le chef de file de l'agriculture en mode carrière, ou assumez le rôle d'agriculteur établi en mode libre. Deux cartes vous permettront d'explorer les campagnes des États-Unis et d'Europe occidentale. Acquérez des terres, gérez le personnel, les cultures et les animaux, et conduisez de puissants véhicules agricoles tout en bâtissant votre réputation. L'édition Premium inclut : Les DLC du Pack Pommes de terre et de la carte Grünes Tal

Une jouabilité optimisée avec des graphismes et des fréquences d'images améliorés

Diverses améliorations de la qualité de vie, y compris une toute nouvelle IA et une refonte de l'interface/expérience utilisateur

Des mécanismes de jeu repensés et une expérience agricole fluide

Source : Nintendo