Real Farm - La vie agricole vous donne rendez-vous en septembre sur Nintendo Switch

Alors que Farming Simulator ne nous gratifiera pas d'une version Nintendo Switch pour cette année, c'est du côté de Kokku et de SOEDESCO Studios que nous allons pouvoir continuer notre simulation de vie agricole. Après une sortie sur consoles concurrentes, Real Farm s'offrira une version augmentée également sur Nintendo Switch qui se prénommera sobrement Real Farm - Premium Edition.

Au menu, présence de tous les DLC parus à ce jour, mais également de multiples corrections de bugs. Attendu pour le mois de septembre , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous. Just For Games sera en charge de la distribution de la version physique de Real Farm - Premium Edition.

À propos de Real Farm - Premium Edition :

Enfilez vos bottes et démarrez votre tracteur. Commencez en tant qu'ouvrier et devenez le chef de file de l'agriculture en mode carrière, ou assumez le rôle d'agriculteur établi en mode libre. Deux cartes vous permettront d'explorer les campagnes des États-Unis et d'Europe occidentale. Acquérez des terres, gérez le personnel, les cultures et les animaux, et conduisez de puissants véhicules agricoles tout en bâtissant votre réputation.

L'édition Premium inclut :