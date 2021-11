Real Boxing 2 sonne la cloche de début du combat

Mettez vos protège-dents, Real Boxing 2 est de sortie sur Nintendo Switch. Que vous soyez fans de boxe, de catch ou encore de MMA il y en aura pour tous les goûts dans ce titre développé par Vivid Games qui se sont entourés de QubicGames pour porter leur jeu initialement sorti sur Mobile sur Nintendo Switch. Si votre rêve est de créer le combattant de boxe ultime à votre image, les différentes possibilités de personnalisation proposées par le jeu devraient vous satisfaire. Le titre est d'ailleurs soldé jusqu'au 31 janvier 2022 au hauteur de 50% pour fêter sa sortie, vous pourrez ainsi vous procurer Real Boxing 2 pour 7,49 euros au lieu des 14,99 euros qui deviendront son prix définitif passé cette date.

Découvrez un tout nouveau monde de sports de combat. En tant que boxeur débutant, défiez des adversaires expérimentés et essayez de gagner et de faire des KO ! Explorez le monde de la boxe et frayez-vous un chemin vers le sommet. Vous pouvez devenir le plus grand champion de boxe, le meilleur combattant de tous les temps ! Alors préparez-vous à frapper fort, très fort ! Montrez de quoi vous êtes fait et essayez d’atteindre le plus haut niveau.

Devenez le champion ultime ! Utilisez des jabs, des crochets, des uppercuts et combinez-les avec des combos dévastateurs.

CARACTÉRISTIQUES :

CHOISISSEZ VOTRE STYLE DE JEU DE BOXE

Avant le combat, avant l’arène, développez les statistiques de votre boxeur et débloquez de nouvelles capacités de boxe pour améliorer votre personnage. Équipez-vous de puissants boosts pour créer votre style de jeu de combat unique. C'est un peu comme le catch ou le MMA : mieux vaut entrer sur le ring préparé à en découdre. Des jeux de sport originaux sont sur le point de commencer, et le KO est imminent !

JOUER À DES MINI-JEUX

Entraînez votre boxeur avec des petits jeux qui ont beaucoup de punch et aident à développer votre personnage !

Vous devez laisser beaucoup de sueur dans la salle d'entraînement pour être un champion. Personne n'a dit que ce serait un défi facile !

CRÉEZ LE COMBATTANT DE BOXE ULTIME

Real Boxing 2 vous permet de personnaliser les combattants ! Utilisez un ensemble d'options de jeux de sport et de boxe pour ajuster la masse corporelle du combattant, la sculpture musculaire et des détails comme la forme du nez.

COMBATTEZ DES BOSS UNIQUES

Affrontez des boss uniques ! Clown ? Check. Père Noël ? Ouais, aussi. Golem de roche ? Bien sûr. Battez-les tous et récupérez leur équipement épique !

Alors vous aimez les jeux de fight : boxe, catch, MMA ? Rejoignez le club, créez votre boxeur, entrez sur le ring et commencez à jouer à Real Boxing 2 - l'expérience de combat ultime