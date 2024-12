Real Boxing 2: Remastered s'offre un ravalement de façade sur Nintendo Switch

Si les jeux de boxe sont loin d'être légion à notre époque (les joueurs leur préférant désormais les jeux de style UFC), Vivid Games et QubicGames nous proposent de (re)découvrir cette semaine Real Boxing 2: Remastered sur Nintendo Switch. Au menu, des graphismes retravaillés et un gameplay équilibré pour les joueurs désireux de grimper les échelons du monde de la boxe. Disponible depuis le 30 novembre sur l'eShop, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Découvrez un tout nouvel univers de jeux de sports de combat. En tant que boxeur débutant, défiez des adversaires expérimentés et essayez de gagner en réalisant un KO ! Explorez le monde de la boxe et faites votre chemin jusqu'au sommet. Vous pouvez devenir le champion de boxe, le meilleur guerrier de tous les temps ! Alors, préparez-vous à frapper, et frappez fort ! Découvrez de quoi vous êtes capable et tentez d'atteindre le sommet.

Devenez le champion ultime ! Utilisez des jabs, des crochets, des uppercuts et combinez-les en combos dévastateurs.

VERSION REMASTERISÉE

Un nouveau défi vous attend car le jeu a été rééquilibré pour une expérience de boxe fraîche et équitable. Avec de meilleurs effets et des graphismes améliorés, vous pouvez avoir l’impression de boxer pour de vrai !

CHOISISSEZ VOTRE STYLE DE BOXE

Avant de mettre KO votre adversaire, vous devez améliorer vos compétences de combat ! Ajustez les statistiques de votre boxeur pour correspondre à votre style de jeu et montez en niveau rapidement pour débloquer de nouvelles capacités qui vous aideront dans les combats à venir ! Utilisez des boosts puissants pour réaliser votre rêve. Préparez-vous - un KO est dans l’air !

JOUER À DES MINI-JEUX

Entraînez votre combattant dans des mini-jeux passionnants qui reflètent l'entraînement des vrais boxeurs et développez votre personnage ! Il faudra beaucoup de sueur dans votre salle d'entraînement pour devenir champion. Personne n'a dit que ce serait un défi facile !

CRÉEZ VOTRE BOXEUR DE RÊVE

Real Boxing 2 vous permet de personnaliser votre boxeur ! Choisissez votre tenue, faites-vous un nouveau tatouage et changez même de coiffure. Ajustez tous les aspects du corps du boxeur, de la masse et de la musculature à la forme du nez.

SOYEZ PRÊT À IMPRESSIONNER

Comme dans tous les sports de combat, il vaut mieux entrer sur le ring avec style, alors équipez-vous : choisissez une paire de bottes, un pantalon et des gants qui reflètent votre style et assommez vos adversaires rien qu'avec votre allure.

COMBATTRE DES BOSS UNIQUES

Affrontez des adversaires uniques ! Un clown ? C’est fait. Un Père Noël ? Oui, il est là. Un vrai golem de pierre ? Absolument. Battez-les tous et obtenez leur équipement épique !

Rejoignez le club, créez votre boxeur et lancez votre carrière de boxeur. Préparez-vous à frapper, et frappez fort ! Découvrez de quoi vous êtes capable et grimpez au sommet !