Ready, Steady, Ship! - Les tapis roulants vont chauffer sur Nintendo Switch

Un nouveau jeu en coopération s'invite sur Nintendo Switch avec Ready, Steady, Ship!. Seul ou à deux, apprenez à déjouer les pièges de cette usine atypique afin de pouvoir faire vos tâches quotidiennes de la manière la plus efficace possible. Attendu pour le 19 avril 2024 , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Ne brisez pas la chaîne ! Assemblez des tapis roulants au milieu du chaos pour faire sortir la marchandise de l'usine le plus efficacement possible ! Utilisez différents outils pour gérer la production et faire face aux défis toujours plus complexes que pose l'usine. Le jeu est conçu pour 2 joueurs en coop locale, mais peut aussi se jouer en solo.

Différents outils, de nombreuses solutions

Votre mission est simple : reconstruire les tapis roulants pour faire sortir la marchandise de l'usine. Au fil de la partie, vous recevrez différents éléments d'équipement, comme des outils ou des parties de tapis roulant, pour surmonter tous les obstacles. Chariots élévateurs, grues, tapis roulants à tremplin, distributeurs de mousse d'emballage, la liste est longue ! Alors creusez-vous les méninges pour venir à bout des puzzles.

Elle est bizarre, cette usine

La personne qui a conçu cette usine ne doit pas avoir toute sa tête, tant les pièges y sont nombreux ! Bassins d'acides, vides à combler, brèches à obstruer et chaos sans nom sur le sol. Au fil de la partie, les défis deviendront de plus en plus complexes et nécessiteront la mise en place de tapis roulants de plus en plus sophistiqués.

Le plaisir d'une coop locale à deux

Avec votre partenaire de jeu, votre chaîne de production ira deux fois plus vite ! Coopérez, communiquez et jonglez à perdre haleine entre les tâches. NOTE : Le jeu ne prend en charge que la coop locale, il n'y a pas de mode multijoueur en ligne. On peut jouer au jeu en solo, mais il est conseillé d'y jouer à deux.

Des commandes simples et réactives

Ready, Steady, Ship! fonctionne avec des commandes réactives, mais simples à maîtriser. Tout le monde peut s'amuser en un clin d’œil !