Re:ZERO - Starting Life in Another World : The Prophecy of the Throne trailer Nintendo Switch

Avis aux amateurs de du light novel Re:Zero écrit par Tappei Nagatsuki, un nouveau jeu vidéo développé par Chime Corporation et édité par Spike Chunsoft a fait son apparition lors de la New Game+ Expo : Re:ZERO - Starting Life in Another World : The Prophecy of the Throne. Annoncé sur Nintendo Switch et autres supports en version dématérialisée mais aussi en version physique pour cet hiver , le titre nous proposera de revivre le scénario de la Sélection Royale, mais avec une nouvelle trame scénaristique supervisée par Tappei Nagatsuki.

Histoire Un mois après le début de la nouvelle vie de Subaru dans un autre monde, un émissaire envoyé par le château royal apparaît soudainement avec la nouvelle que la sélection royale a été reportée, mais n'offre aucune réponse sur cette décision. Le report de ce grand événement qui décide du prochain souverain du royaume de Lugunica incite Subaru et ses amis à agir. Ils retournent dans la capitale royale et découvrent qu'un sixième candidat a réclamé sa part du trône. Mais la Pierre du Dragon prophétise que seuls cinq candidats seront choisis. L'un des candidats étant un imposteur, les soupçons se portent immédiatement sur une femme en particulier : Emilia. Quelles réponses se trouvent au-delà du mystérieux réseau d'assassinats, de trahisons et de conspirations ? Caractéristiques Profitez d'un nouveau scénario de Re:ZERO, entièrement supervisé par l'auteur de la série Tappei Nagatsuki !

Avec de tout nouveaux personnages conçus par l'artiste original Shinichirou Otsuka ainsi que vos préférés de la série !