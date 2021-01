Re:Zero – Starting Life in Another World : The Prophecy of the Throne dévoile son édition collector via un unboxing

Si vous êtes un amateur de la licence Re:Zero que ce soit dans le format light novel ou dans sa version animée, vous n'êtes pas sans savoir qu'un jeu arrive en ce début d'année sur Nintendo Switch : Re:Zero – Starting Life in Another World : The Prophecy of the Throne. Prenant place lors de la découverte des prétendantes au trône royal, cette nouvelle histoire est directement supervisée par Tappei Nagatsuki, l'auteur de la série !

Attendu en version dématérialisée, mais aussi en version physique à partir du 5 février 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Re:Zero – Starting Life in Another World : The Prophecy of the Throne va également bénéficier d'une version collector. Afin d'avoir un aperçu de son contenu, c'est Spike Chunsoft qui nous propose un unboxing sur sa page Youtube officielle.

Un mois après que Subaru a commencé une nouvelle vie dans un autre monde, un émissaire informe la candidate au trône Emilia que la sélection royale est reportée. Une énigmatique sixième candidate au trône, une religieuse du nom de Melty Pristis, est apparue pour défier la prophétie. Avec l'arrivée de Melty et les doutes qui entachent désormais la légitimité des autres candidates, et le Witch Cult qui complote dans l'ombre, Subaru parviendra-t-il à protéger tous ceux qui lui sont chers ? Caractéristiques : Une nouvelle histoire de Re:ZERO, intégralement supervisée par Tappei Nagatsuki, l'auteur de la série !

Des personnages conçus par l'artiste original de la série, Shinichirou Otsuka !

Aidez Emilia à naviguer les dangers qui l'attendent grâce aux informations que vous obtenez !

