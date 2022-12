RE:CALL - Le Visual Novel qui transcende le temps attendu pour la mi-janvier sur Nintendo Switch

Nom de Zeus ! Développé par Whitethorn Games and Matías Schmied à qui l'on doit déjà Evan's Remains, le jeu RE:CALL s'apprête à faire son entrée sur Nintendo Switch. Attendu pour le 17 janvier 2023 sur le catalogue eShop, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de présentation du jeu ci-dessous.

Dans RE:CALL, les joueurs s'embarquent dans une aventure en mode Visual Novel à travers les souvenirs du personnage jouable. Présenté sous forme de flashbacks, le protagoniste a le pouvoir de modifier ses souvenirs d'événements passés afin d'affecter immédiatement le présent. Un garde légèrement blessé à la tête peut bloquer l'accès à une porte, mais que se passerait-il si le protagoniste utilisait une autre méthode pour passer au lieu de la pierre qu'il a utilisée la première fois ? Résolvez des énigmes, changez le cœur et l'esprit de vos amis et de vos ennemis, et remodelez l'avenir !