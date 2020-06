Le ZeldaDay 2020 vous donne rendez-vous le 10 juillet 2020

Œuvrant depuis 2015 pour les enfants dans le besoin, le ZeldaDay vient d'annoncer le lancement de son édition 2020 le 10 juillet prochain. Pour ceux qui l'ignorent, le ZeldaDay est un marathon de jeu vidéo au cours duquel les dons des viewers seront reversés cette année à l'association Un Enfant par la Main, qui s'occupe de parrainer des enfants et de réaliser des projets solidaires en Afrique, en Amérique Latine et en Asie.

Souhaitant apporter leur contribution à leur manière, le ZeldaDay regroupe 4 fans de la licence The Legend of Zelda, qui vont se faire un plaisir de partager leur passion sur plusieurs titres durant un live non-stop de 24h. Voici les jeux qui seront au programme cette année :

The Legend of Zelda : Link's Awakening (Nintendo Switch)

The Legend of Zelda (Nes)

The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Nintendo Switch)

L'événement débutera le 10 juillet 2020 , et vous pourrez suivre KoreShadow, Cylk, Lucas, et Linéo sur les différents réseaux sociaux du groupe Twitch / Twitter / YouTube :

Les acteurs du ZeldaDay souhaitant un maximum de transparence concernant la gestion des dons, ces derniers seront gérés et sécurisés via la plateforme Alvarum, qui reversera les dons uniquement à l'association Un Enfant par la Main. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver la page de don juste ici