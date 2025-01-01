Rayman 30th Anniversary Edition obtient une classification en Australie

Si le moins que l'on puisse dire c'est que ce début d'année n'est pas à la fête pour Ubisoft, mais cela n'empêche pas ses licences phares de continuer leur bonhomme de chemin. L'une des plus emblématique est sans doute Rayman, et elle a d'ailleurs fêté ses 30 ans en 2025. Si nous n'avions pas eu le droit à un nouveau titre pour cette occasion, est-ce que cela sera corriger en 2026 ? C'est ce qu'il semblerait en tout cas si l'on se penche du côté de la Classification Australienne qui vient de lister un certain Rayman 30th Anniversary Edition. Le développeur et éditeur indiqué est Atari, ce qui n'est pas étonnant en soit lorsque l'on sait qu'ils se sont occupés récemment de Mortal Kombat: Legacy Kollection qui n'était pas non plus de leur propre catalogue. Ne reste plus qu'à savoir si derrière ce nom se cache un remake du premier jeu, ou tout simplement une compilations des diverses versions du premier opus de la licence culte.

Source : Classification