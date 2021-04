Ravensword : Shadowlands - Une aventure épique dans un monde fantasy débarque sur l'eShop

Développé par Crescent Moon Games et édité par Ratalaika Games, Ravensword : Shadowlands s'apprête à faire son entrée sur Nintendo Switch. Suite à l'invasion du Royaume de Tyreas par une armée d'elfes noirs, vous incarnerez un descendant de l'ancienne lignée royale, et devrez combattre pour reconquérir vos terres. Ravensword : Shadowlands sera disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch le 14 avril 2021 au prix de 6,99€.

Après la chute de Ravengard, le monde a sombré dans le chaos. Le royaume de Tyreas était seul face à une mer d'envahisseurs elfes noirs. L'épée de Ravens a été perdue, et les temps sombres ont commencé.

En tant que descendant d'une ancienne lignée de rois, vous seul avez le pouvoir de brandir à nouveau l'épée de Ravens et de restaurer ce qui a été perdu.

Vous traverserez des paysages magnifiques et réalistes, vous utiliserez différents types d'armes et de sorts, vous combattrez des ennemis vicieux, et vous chevaucherez même des chevaux ou des montures volantes dans cette aventure fantastique épique !

Explorez un monde vaste et richement détaillé, rassemblez des armes et des objets puissants, améliorez vos compétences et suivez une histoire profonde pour résoudre les mystères du royaume de Tyreas.

Passez sans problème de la vue à la première à la vue à la troisième personne tout en maîtrisant différentes compétences et en prenant des décisions qui changeront votre quête et votre réputation !