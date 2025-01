Ravenswatch - Un nouveau roguelike de sortie sur Nintendo Switch

Si vous êtes en quête d'un roguelike pour terminer le mois de janvier, Nacon et Passtech Games vous proposent de découvrir Ravenswatch. Disponible à partir du 23 janvier sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

LES CONTES SE REBELLENT

Ravenswatch est un action roguelike en vue du dessus où vous incarnez des héros de contes et légendes aux prises avec des hordes cauchemardesques dans des combats nerveux. Fort du succès de Curse of the Dead Gods©, le studio Passtech Games revient avec une formule améliorée et la promesse d'une expérience addictive et rejouable à l’infini, en solo et en coopération jusqu'à 4 joueurs.

9 HÉROS INSPIRÉS DES CONTES POPULAIRES

Incarnez 9 héros, chacun avec un twist et un gameplay unique : du Petit Chaperon Rouge lycanthrope, à Sun Wukong le roi singe déchu, en passant par La Reine des Neige aux pouvoirs maudits, et bien d’autres personnages familiers mais dans une version plus sombre et violente.

CHASSEZ LE CAUCHEMAR DE RÊVERIE

Le cauchemar a envahi le monde des rêves et corrompt tout sur son passage. Pour combattre ce mal, la Ravenswatch rassemble les héros des contes et légendes du monde entier pour mener une bataille cruciale et rétablir l'équilibre précaire.

Mais les héros eux-mêmes ont été corrompus. Jusqu'où le mal s'est-il enraciné ?