Ravenswatch - Geppetto va faire de vous sa marionnette sur Nintendo Switch

Nouveau titre signé NACON et Passtech Games, Ravenswatch se présente comme un roguelite coopératif se jouant jusqu'à 4 joueurs, et se composant de personnages issus des contes et légendes du monde. D'ores et déjà disponible en early access sur Steam, le titre sera disponible sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2024. En attendant, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous, mettant en avant le nouveau personnage Geppetto.

Tiré de la célèbre histoire de Pinocchio, Geppetto est le septième héros déchu à rejoindre le Ravenswatch, et il est accompagné de ses marionnettes. Doté de compétences particulièrement innovantes, Geppetto a trouvé le meilleur moyen de compenser la perte de son bras. Hybride entre un combattant au corps à corps et un héros à distance, l'inventeur fou peut invoquer des marionnettes pour qu'elles se battent à sa place. Si Geppetto est un vieil homme, ses toutes nouvelles créations ne demandent qu'à se battre ! L'une des principales forces du charpentier est sa capacité à entrer dans le combat en prenant un minimum de risques. Armé d'un marteau et d'explosifs, les compétences du dernier membre de Ravenswatch peuvent être utilisées aussi bien contre ses ennemis que contre ses créations. Par exemple, ses attaques et techniques de combat peuvent être utilisées sur ses propres marionnettes pour les soigner, les protéger et les envoyer au combat. La principale faiblesse de Geppetto est sa grande dépendance à l'égard de ses inventions. Même s'il peut s'éloigner du danger, il doit souvent se rapprocher de ses acolytes pour les contrôler. Les contes et légendes se rebellent dans Ravenswatch Un roguelite passionnant qui peut être joué en solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs.

Des graphismes inspirés des bandes dessinées sombres et une musique entraînante.

Des environnements générés de manière procédurale et une méta-progression pour une rejouabilité accrue.

De multiples synergies à découvrir entre les différents héros

Une grande variété d'améliorations et d'objets magiques à débloquer, ainsi qu'un vaste bestiaire d'ennemis.

Chaque run est une expérience RPG complète avec des quêtes, des missions, des boss, des grottes à explorer et du butin pour améliorer votre personnage et affaiblir le Cauchemar. À sa sortie en 2024, Ravenswatch proposera 10 personnages jouables et 3 régions corrompues à explorer.

10 niveaux de difficulté attendent les joueurs les plus courageux