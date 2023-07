Rainbow Skies - Un nouvel RPG stratégique débarque sur Nintendo Switch

Développé par SideQuest Studios Rainbow Skies se présente comme un Tactical-RPG se déroulant dans un univers de fantasy. Attendu pour le 11 août 2023, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de Rainbow Skies :

Plongez dans un monde coloré rempli de donjons obscurs et de combats traditionnels au tour par tour ! Des monstres à apprivoiser et une grande variété d'armes, d'équipements et de compétences vous offrent un large éventail de possibilités de personnalisation et de développement de votre personnage. Des tonnes de quêtes secondaires, des villes animées et des secrets passionnants à découvrir vous feront revenir encore et encore !

Caractéristiques :