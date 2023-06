Rainbow High - Panique Sur Le Podium - Les poupées débarquent en jeu vidéo sur Nintendo Switch

Après les étals de jouets pour enfants, les poupées Rainbow High débarqueront cette année en jeu vidéo avec l'annonce de Rainbow High - Panique Sur Le Podium. Suite à un partenariat entre Outright Games, le développeur Xaloc Studios et Just For Games, le titre sera disponible en dématérialisé ainsi qu'en version physique dans le courant du mois de septembre 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

À propos de Rainbow High - Panique Sur Le Podium : Bienvenue dans le monde de Rainbow High. Exprimons notre vraie nature grâce à la créativité, la mode et l'amitié. Si tu réussis à Rainbow High, tu réussiras partout. DING ! « Annonce extraordinaire dans la classe du podium. Merci à toutes les étudiantes de première année de se rendre en salle 112. Je répète une annonce extraordinaire dans la salle du podium 112 ! » On dirait que tu as reçu ton premier devoir sur le thème « Tout est art ». Incarne ton personnage Rainbow High préféré, Ruby, Poppy, Jade, Skyler ou Violet. Utilise leurs talents uniques pour collaborer et présenter un travail d'excellence. L'équipe avec la meilleure idée aura l'opportunité de préparer un important projet scolaire. Il est temps de faire preuve d'une créativité exceptionnelle. Tant de lieux dans Rainbow High sont source d'inspiration pour ta première mission. Visite l'école. Commence par l'atrium et admire la majestueuse licorne, puis va prendre un thé dans la salle commune avec les étudiants. Explore les couloirs de la résidence et passe par la chambre de Sunny en allant au salon des étudiants où tu pourras jouer aux jeux vidéo ou prendre de super selfies. Rends-toi au club Rainbow, au rez-de-chaussée où tu trouveras des matériaux amusants dans le studio de tissus et plus encore. Tout en travaillant sur ton devoir, récupère des diamants arc-en-ciel et trouve des indices au passage pour pouvoir ouvrir des casiers arc-en-ciel. Grâce aux talents uniques de chaque personnage, débloque les tenues les plus cool tout en aidant tes amies dans leurs quêtes créatives. Caractéristiques principales : CHOISIS TA MEILLEURE AMIE – Incarne Ruby, Poppy, Sunny, Jade, Skyler ou Violet.

