Rainbow Cotton - Un classique du shooter japonais s'invite sur Nintendo Switch

Shooter sorti le 20 janvier 2000 sur Dreamcast exclusivement au Japon et développé par Success, Rainbow Cotton revient 24 ans plus tard sur consoles modernes grâce à ININ Games, et s'exporte en Occident au passage. L'occasion de s'offrir un nouvel habillage et des surprises additionnelles. Attendu pour le 9 mai 2024 , nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Cotton, la sorcière légendaire, est de retour, et cette fois en 3D ! Préparez-vous à être « envoûtés » par ce merveilleux cute 'em up, autrefois réservé au public japonais. ININ et Success ont collaboré une fois encore pour vous proposer une version grandement améliorée de Rainbow Cotton. Sorti à l'origine en 2000 sur la Dreamcast de Sega, Rainbow Cotton est une aventure de style arcade qui vous fera traverser des niveaux enchanteurs à la conception exceptionnelle, depuis une jolie petite ville ornée de lumières de Noël jusqu'à un château magique au-dessus des nuages, en passant par une mystérieuse forêt inondée. Avec leurs charmants graphismes 3D, ces niveaux cachent des boss impressionnants et des chemins alternatifs à explorer, garantissant ainsi une bonne rejouabilité. Récupérez des améliorations pour développer les projectiles flamboyants à lancer sur des ennemis hauts en couleur. Utilisez de puissantes attaques magiques pour balayer l'écran avec des boules de feu et des éclairs. Avec l'aide de quelques fées, vous pourrez arrêter le méchant démon Tweed et aider Cotton à récupérer des Willows, bonbons dont elle raffole. Cette expérience déjà magique est encore améliorée par des cinématiques animées entièrement localisées et une refonte graphique, ainsi que de nombreuses optimisations de jouabilité. Caractéristiques : Mode Rétro dédié : pour une expérience fidèle au jeu d'origine.

Commandes améliorées : fonctions de recentrage et de verrouillage révisées pour une expérience plus agréable.

Localisation complète, y compris des cinématiques de style « anime » !

Mode 2 joueurs!

Améliorations graphiques : effets de particules, occlusion ambiante et plus encore !

Source : Nintendo