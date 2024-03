Rainbow Cotton s'offre un remake sur Nintendo Switch

Initialement sorti en 2020, Rainbow Cotton revient 24 ans plus tard grâce à un remake proposé par ININ Games. Attendu pour le 9 mai 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu, et nous propose au passage une petite définition pour différencier Remake, Remaster et Emulation / Portage.

Remake La réimagination de proportions épiques grâce au pouvoir des remakes. Rainbow Cotton est l'exemple même de ce processus. Il redonne vie à la version Dreamcast originale de Rainbow Cotton, sortie en 2000, avec des graphismes époustouflants, des mécanismes de jeu innovants, un mode 2 joueurs en local et encore plus de magie. C'est un voyage dans le passé rétro, mais réinventé pour le présent. Cette nouvelle version de Rainbow Cotton contient de nombreux rebondissements et améliorations sorcières. Une expérience encore plus immersive et visuellement époustouflante, qui vous emmène dans un voyage inspiré de l'arcade à travers un monde fantaisiste ! Remaster Par opposition au remake, un remaster décrit une refonte - essentiellement visuelle - d'un jeu. En d'autres termes : même gameplay, nouveau look. Cotton Reboot est le remaster HD de luxe du classique culte Cotton : Fantastic Night Dreams. Ce remaster HD a bénéficié d'une refonte moderne avec des graphismes améliorés, un son raffiné et un gameplay fluide. C'est une célébration de la nostalgie avec une touche contemporaine. Emulation/Port Enfin, jetons un coup d'œil à la version 2021 de Panorama Cotton. Dans cette émulation, nous avons fidèlement recréé l'expérience originale de la Sega Mega Drive de 1994 pour que le public puisse en profiter aujourd'hui. Nous faisons croire à votre console qu'il s'agit d'une machine d'arcade pour faire tourner la version originale de la SMD, sans modifier le gameplay ni apporter d'améliorations. L'émulation d'un jeu est un témoignage de la préservation de l'héritage du jeu tout en adoptant les avancées de la technologie d'aujourd'hui.