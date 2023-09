Rainbow Cotton annoncé sur Nintendo Switch

Visiblement la licence Cotton en a encore sous le capont. Inin et Success viennent de dévoiler un trailer pour un "nouvel" épisode de la franchise, et cette fois-ci en 3D : Rainbow Cotton. Plus précosément, il s'agit d'un remaster du jeu original paru sur Dreamcast. Attendu dans le courant de l'année sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Plongez dans ce jeu de tir sur rail en 3D en incarnant la jeune sorcière Cotton, accompagnée de sa fidèle amie la fée Silk. Attirée par la promesse d'un délicieux saule, aidez Cotton à affronter le méchant démon Tweed et sa légion de disciples qui ont volé le saule légendaire dans le pays enchanteur de York Country. Enfourchez votre balai et partez à l'assaut de la ville dans cette aventure loufoque ! Rainbow Cotton propose un gameplay passionnant qui rappelle son prédécesseur, le jeu classique Panorama Cotton. Le jeu vous emmène dans un voyage inspiré des jeux d'arcade à travers un monde fantastique plein de surprises et de défis. Chaque étape de Rainbow Cotton est gardée par un énorme boss qui mettra vos compétences à l'épreuve. Collectez des bonus, fabriquez des projectiles flashy et lancez-les sur des ennemis colorés. Utilisez de puissantes attaques magiques pour nettoyer l'écran avec des boules de feu et des éclairs. Seules les sorcières les plus courageuses (et les plus têtues !) l'emporteront !