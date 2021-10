Rainbow Billy : The Curse of the Leviathan - L'aventure du passage à l'âge adulte est enfin disponible sur Nintendo Switch

Nouveau jeu vidéo coloré signé ManaVoid Entertainment, Rainbow Billy : The Curse of the Leviathan est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 24,99€, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer du jeu, afin de vous mettre en condition avant de partir redonner des couleurs au monde monochrome qui vous attend.

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan est un jeu d'aventure en 2.5D, mêlant action, puzzle et plateforme avec des éléments de jeu de rôle. C'est une aventure librement accessible pour petits et grands dans laquelle vous devez sauver des créatures fantasques en rendant à votre monde ses couleurs d'autrefois !

Rainbow Billy raconte une histoire universelle de passage à l'âge adulte dans laquelle il faut faire face aux changements dans le monde et s'accepter soi-même ainsi que ceux qui nous entourent ! Parfois, il suffit d'une conversation, d'un peu d'empathie et d'un nouveau point de vue pour faire une grande différence.

DÉCOUVREZ UN MONDE MERVEILLEUX !

Découvrez de sombres cavernes sur des îles secrètes, et des criques isolées dans la mer déchaînée dans un monde riche en trésors, en poissons (tous les bons jeux ont un mini-jeu de pêche), en amitié et en... danger !

RÉSOLVEZ DES ÉNIGMES ENVIRONNEMENTALES !

Chaque monde est rempli de défis et de secrets ingénieux qui débloquent de nouvelles zones à explorer !

LIEZ-VOUS D'AMITIÉ AVEC D'ÉTRANGES CRÉATURES !

Rencontrez plus de 60 créatures étranges et adorables et aidez-les à résoudre leurs problèmes dans des face-à-face pacifiques ! Créez une équipe unique pour sauver le monde !

REDONNEZ DES COULEURS AU MONDE !

Redonnez ses couleurs à un monde monochrome et aidez vos amis à trouver le courage d'être qui ils veulent dans une histoire d'empathie et de développement personnel.