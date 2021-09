Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan confirmé sur Nintendo Switch avec un nouveau trailer

Projet resté assez silencieux ces derniers mois, Skybound Games et Manavoid Entertainment viennent enfin de communiquer de nouvelles informations concernant Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan. Outre une date de sortie enfin officialisée sur supports concurrents, nous apprenons ce jour qu'une version dédiée à la Nintendo Switch est bien en cours de développement, et sortira un peu plus tard sur cette plateforme. Les supports concurrents quant à eux pourront découvrir le titre le 5 octobre 2021.

Le monde de l'imagination est un endroit merveilleux rempli de couleurs qui regroupe plusieurs îles : La péninsule préhistorique Dinoland, le mont Effroid, les profondeurs hantées de Port Coulé ou encore le mystérieux temple doré, le Sanctuaire de Soi. Vous pouvez en apprendre plus sur le Monde de l'Imagination dans la dernière bande-annoncedu jeu.



Rainbow Billy est une histoire universelle d’apprentissage sur la manière d’affronter les changements du monde, mais aussi d’apprendre à accepter et veiller sur soi-même et les personnes qui nous entourent. Le maléfique Léviathan a privé le Monde de l'Imagination de ses couleurs et de sa joie, rendant ains ses habitants tristes et anxieux. C'est à Billy qu'il revient d'arranger les choses. Muni de son empathie, d'une canne à pêche parlante nommée Rodrigo et de son bateau Friend-Ship, Billy doit restaurer le Monde de l'Imagination et libérer toutes ces créatures aux grands cœurs.

Les rencontres dans Rainbow Billy sont complètement non violentes. Au lieu de se battre, Billy et ses compagnons doivent construire des relations de confiance afin de résoudre paisiblement ces situations ! De nombreuses créatures tenteront de vous ralentir, mais parfois, il suffit d'une conversation, d'un peu d'empathie et d'un nouveau point de vue pour arriver à un accord. Vous pouvez en apprendre plus sur ces rencontres dans la bande-annonce Confrontations.

