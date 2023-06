Rain World: Downpour arrive sur Nintendo Switch cet été

Déjà sorti sur Nintendo Switch en 2018, Rain World d'apprête à voir débarquer un nouveau DLC dénommé Downpour. Attendu pour le 11 juillet sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le trailer de présentation ci-dessous.

Dans Rain World, vous êtes un chat limace nomade, à la fois prédateur et proie dans un écosystème brisé. Saisissez votre lance et affrontez les déchets industriels, en chassant suffisamment de nourriture pour survivre, mais méfiez-vous : d'autres créatures plus grandes ont le même plan... et les chats-limaces ont l'air délicieux.

Le DLC Downpour comprend des centaines de nouvelles cartes dans dix nouvelles régions, cinq nouveaux personnages jouables avec des scénarios et des fins uniques, deux nouveaux modes de jeu et une coopération locale.

Caractéristiques :