RailRoute, devenez le cauchemar des usagers SNCF avec ce simulateur sur Nintendo Switch

Avez-vous imaginé un jour pouvoir créer votre propre réseau ferroviaire, pour ensuite accumuler les retards et faire enrager les usagers ? C'est en tout cas ce que vous propose le jeu de gestion Rail Route. Déjà disponible sur Steam depuis 2024, le titre sera disponible à partir du 20 juin 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

Dans Rail Route, vous concevez, construisez et automatisez un véritable empire ferroviaire !

Commencez avec quelques voies et gares que vous contrôlez manuellement pour assurer la ponctualité des trains et éviter tout incident.

Ensuite, développez un réseau florissant de trains automatisés parcourant des cartes inspirées de villes réelles.

Acceptez et gérez des missions et contrats dynamiques pour débloquer de nouvelles technologies et améliorations à travers un arbre technologique approfondi. Celui-ci vous permettra de planifier, automatiser et étendre votre réseau ferroviaire à l’échelle mondiale.

Plusieurs modes de jeu :

Mode Histoire – Vivez une progression scénarisée avec des objectifs spécifiques.

– Vivez une progression scénarisée avec des objectifs spécifiques. Mode Infini – Détendez-vous et construisez à votre rythme, sans pression.

– Détendez-vous et construisez à votre rythme, sans pression. Heure de pointe – Gérez une circulation intense dans un environnement sous haute tension.

– Gérez une circulation intense dans un environnement sous haute tension. Emploi du temps – Relevez des défis basés sur la précision et la coordination, où chaque minute compte.

Choisissez entre une gestion calme et stratégique ou des scénarios à haute pression qui testeront vos réflexes, vos compétences de planification et votre capacité à résoudre des problèmes rapidement.