RAILGRADE est arrivé en gare Nintendo Switch

Avis aux amateurs de jeux de gestion et de trains, RAILGRADE est arrivé sur l'eShop de la Nintendo Switch ce 29 septembre. A vous de bâtir votre empire ferroviaire à la maison, ou lors de vos déplacements grâce à la portabilité de la console. Actuellement proposé au prix de 17,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

RAILGRADE est une simulation de gestion dans laquelle vous utilisez les chemins de fer pour transporter des ressources et alimenter l'industrie d'une colonie extraterrestre. En tant qu'administrateur travaillant pour le compte de la société Nakatani Chemicals, c'est à vous d'aider à rétablir la production industrielle après un effondrement désastreux de l'infrastructure planétaire.

Construisez des réseaux ferroviaires complexes et exploitez la puissance des trains pour permettre aux industries vitales d'accéder aux ressources dont elles ont besoin. Gérez les entrées et les sorties pour optimiser la production, et créez des chaînes d'approvisionnement efficaces à l'aide de chemins de fer à plusieurs niveaux et d'une variété de types de locomotives uniques en leur genre.

Combinez prise de décision stratégique et construction créative afin de redonner à une colonie industrielle prospère sa splendeur d'antan. Si vous y parvenez, vous pourrez impressionner suffisamment vos supérieurs et avoir l'autorisation de revenir sur Terre.