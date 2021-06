Raiden IV x MIKADO Remix- Le shoot'em up iconique s'offre une sortie physique en Occident

Jeu d'arcade iconique au pays du soleil levant, le shoot'em up Raiden IV x MIKADO Remix s'apprête à faire son entrée dans le catalogue européen de la Nintendo Switch. Disponible à partir du 21 juillet 2021 en version boîte, nous vous laissons découvrir ci-dessous le trailer de son annonce, ainsi que son descriptif officiel.

Un classique culte de l'arcade

Lancé à l'origine dans les salles d'arcade japonaises, Raiden IV a révolutionné le genre du shoot'em up et a suscité un énorme engouement.

Ce jeu de shoot à défilement vertical place les joueurs dans le cockpit d'un vaisseau de combat, où ils doivent faire exploser des vagues d'ennemis et esquiver les tirs de riposte, le tout sur fond d'esthétique néon d'arcade et de musique électronique au rythme effréné.

Musique remixée par Mikado

Doté d'une toute nouvelle bande-son remixée, vous pouvez choisir entre la musique de fond originale de Raiden IV et la toute nouvelle liste de morceaux produite par le Game Centre MIKADO !

Elle comprend 16 morceaux connaissant une seconde jeunesse grâce à des performances live et de nouveaux arrangements, créés par un large éventail d'artistes japonais populaires, dont :

Go Sato Band / HEAVY METAL RAIDEN / Soshi Hosoi / FANTOM IRIS / O.T.K / Daisuke Matsumoto [CAVE] / Keishi Yonao / Hirokazu Koshio [COSIO].

Trois Combattants

Choisissez l'un des trois combattants pour repousser et anéantir les forces de Crystal :

Fighting Thunder ME-02

Raiden-MK II

Fairy !

Chaque combattant utilise son propre style de jeu, des armes aux balles en passant par les mouvements.

Caractéristiques :