Raiden III x MIKADO MANIAX est disponible sur Nintendo Switch

Si vous êtes un amateur de shoot'em up, Raiden III x MIKADO MANIAX est de retour dès maintenant sur l'eShop de la Nintendo Switch. Proposé au prix de 29,99€, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Envolez-vous plus haut que jamais dans Raiden III x MIKADO MANIAX, un volet électrisant de la série classique de jeux d'arcade shoot'em up ! Personnalisez la musique, le fond d'écran, le mode de jeu et plus encore avant de vous lancer dans des actions aériennes explosives !

Accrochez-vous pour un décollage immédiat : Raiden III x MIKADO MANIAX arrive sur la scène ! Cette version améliorée de Raiden III débarque sur Nintendo Switch™ avec un tout nouveau look haute résolution. Choisissez le mode de jeu, le fond d'écran, la musique de fond et plus encore avant de viser les sommets du classement mondial. Avec tout un arsenal d'options de personnalisation et de fonctionnalités, ce titre sensationnel continue de propulser Raiden dans le présent !